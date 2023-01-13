Ответственность за ядерный удар тогдашний президент США хотел переложить на другое государство.

В 2017 году за закрытыми дверями тогдашний президент США Дональд Трамп обсуждал идею использования ядерного оружия против Северной Кореи и предположил, что он мог бы обвинить другую страну в этом ударе.

Об этом в своей книге "Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента" пишет журналист NYT Майкл Шмидт, передает NBC News. Свои заявления Трамп озвучил на фоне обострения напряженности между США и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, что вызвало беспокойство тогдашнего главы аппарата Белого дома Джона Келли.

Трамп предупредил, что Северная Корея столкнется с "огнем, яростью и, откровенно говоря, силой, которой этот мир еще не видел", если продолжит угрожать Соединенным Штатам.

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В частности, когда Трамп выступал со своей первой речью на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года, он угрожал "полностью уничтожить Северную Корею", если Ким Чен Ын продолжит свои военные угрозы. Позже в том же месяце Трамп продолжил подстрекать Северную Корею через свои твиты. Но Келли больше волновало то, что глава Белого дома говорил приватно, говорится в книге.

"Что напугало Келли еще больше, чем твиты, так это тот факт, что за закрытыми дверями в Овальном кабинете Трамп продолжал говорить так, будто он хотел начать войну. Он обсуждал идею использования ядерного оружия против Северной Кореи, говоря, что если бы он совершил такое действие, администрация могла обвинить в этом кого-то другого, чтобы снять с себя ответственность", - пишет Шмидт в своей книге.

Келли пытался объяснить Трампу, почему это не сработает, продолжает Шмидт. "Было бы трудно не указать на нас пальцем", - сказал тогда Келли президенту.

Глава аппарата также привел высшее военное руководство в Белый дом, чтобы проинформировать Трампа о том, как легко может вспыхнуть война между США и КНДР, а также об огромных последствиях такого конфликта. Но аргумент о том, сколько людей может быть убито, "не повлиял на Трампа", - пишет автор книги.

Также Келли попытался указать, что эта война будет иметь экономические последствия, но этот аргумент привлек внимание Трампа лишь ненадолго.

По словам автора книги, позже Трамп снова "вернется к возможности войны, сообщив однажды Келли о нанесении превентивного военного удара по Северной Корее". В свою очередь, тогдашний глава аппарата предупредил президента, что ему понадобится одобрение Конгресса для превентивного удара, что "смутило и разозлило" Трампа.

Шмидт также пишет, что среди высокопоставленных чиновников США было хорошо известно, что в течение нескольких десятилетий КНДР пыталась шпионить за теми, кто принимает решения в США. Поэтому помощники Белого дома были обеспокоены тем, что "Трамп неоднократно разговаривал по несекретных телефонах с друзьями и доверенными лицами за пределами правительства о том, как он хочет применить военную силу против Северной Кореи".

Автор книги отмечает, что нет никаких признаков того, что Северная Корея имела источник в Белом доме, но он сказал, что она, "в пределах оценки американской разведки", могла подслушивать звонки Трампа. "Келли пришлось напомнить Трампу, что он не может делиться секретной информацией со своими друзьями", - пишет Шмидт.

В книге отмечается, что Келли придумал план, который, по его мнению, в конечном итоге побудил Трампа отказаться от военной риторики весной 2018 года. Он убедил президента, что тот может доказать, что он "самый лучший продавец в мире", попытавшись установить дипломатические отношения, тем самым предотвратив ядерный конфликт, который Келли и другие военные руководители считали более непосредственной угрозой, чем большинство осознавали в то время.

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