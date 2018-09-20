В Госдепе спрогнозировали, когда КНДР окончательно откажется от ядерного оружия

Госсекретарь США призвал представителей Северной Кореи как можно скорее встретиться с американским посланником по вопросам КНДР в столице Австрии Вене.

Переговоры США с Северной Кореей о ядерном разоружении завершатся до января 2021 года, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что пригласил ведущих дипломатов КНДР встретиться на следующей неделе, передает Радио Свобода.

Помпео также призвал представителей Северной Кореи как можно скорее встретиться с американским посланником по вопросам КНДР в столице Австрии Вене.

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В эти дни в Пхеньяне проходит третий саммит Южной и Северной Корей, направленный на дальнейшее снижение напряженности в регионе.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. По его итогам подписано совместное заявление, согласно которому США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризации Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.