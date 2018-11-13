США обнаружили 13 скрытых ракетных баз в Северной Корее

Специалисты считают, что Пхеньян намеревался скрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые будут контролировать ядерное разоружение КНДР.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований обнаружили в Северной Корее по меньшей мере 13 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал, где КНДР может скрывать ракеты, способные нести ядерный заряд.

Аналитики сообщили, что всего в КНДР может быть 20 таких баз, сообщает Радио Свобода.

Специалисты считают, что Пхеньян намеревался скрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые будут контролировать ядерное разоружение КНДР, согласованное в июне на саммите между лидерами США и Северной Кореи.

Выявление ракетных баз ставит под сомнение соблюдение Пхеньяном своих обещаний по денуклеаризации, заявили в Центре стратегических и международных исследований.

Читайте такжеСША не откажутся от кассетных боеприпасов из-за угрозы со стороны КНДР

Соавтор доклада Джозеф Бермудез в комментарии Times заявил, что любая ракета на этих базах может нести ядерное оружие.

Согласно сообщению, ракеты среднего радиуса, способные поразить Японию и всю Южную Корею, расположенные на расстоянии 90-150 километров к северу от демилитаризованной зоны. Базы для ракет меньшего радиуса - ближе к демилитаризованной зоне.

Ранее американская разведка неоднократно заявляла, что КНДР не делает реальных шагов по денуклеаризации, несмотря на договоренности между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Со своей стороны, СМИ КНДР обвинили США и Южную Корею в подрыве соглашения, направленного на снижение напряженности в регионе.

Как сообщал УНИАН, на исторической встрече в июне этого года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям в отношении ядерного разоружения на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако никаких четких сроков денуклеаризации установлено не было. В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгери, взорвав его.

Однако в августе этого года независимые эксперты подготовили доклад для Совета безопасности ООН, в котором констатировалось, что Пхеньян не прекратил разработку ядерной и ракетной программы.