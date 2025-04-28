Президент США "соблазняет" канадцев отсутствием "искусственной границы".

Президент США Дональд Трамп призвал канадцев избрать политика, который сможет обеспечить, чтобы страна стала "51-м американским штатом". Соответствующее заявление в день досрочных парламентских выборов в Канаде он опубликовал в Truth Social.

Американский лидер пожелал канадцам "успеха" с избранием человека, который снизит налоги в два раза, увеличит военную мощь и "компании с нулевыми тарифами или налогами".

"Больше не будет проведенной много лет назад искусственной границы. Посмотрите, какими прекрасными могут быть эти просторы. Свободный доступ без границ. Сплошной позитив, никакого негатива. Так и должно быть", - сказал Трамп.

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Он в очередной раз заявил, что США не будут "субсидировать Канаду на сотни миллионов долларов", так как не видят смысла этого делать, если страна не станет 51-м американским штатом.

Ухудшение отношений между Канадой и США

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы на импорт, что вызвало резкую критику, в том числе, со стороны Канады.

В Министерстве иностранных дел страны заявили, что Трамп продемонстрировал пренебрежение к главным торговым партнерам и навсегда испортил отношения. По словам главы МИД Канады Мелани Жоли, отношения ее страны с США никогда не будут прежними.

Позже в Канаде Трампа назвали "злобным самовлюбленным слизняком". Член Новой демократической партии Канады Чарли Ангус резко раскритиковал американского лидера за его оппозицию к "равенству и инклюзии". Политик подчеркнул, что канадцы всегда будут отстаивать верховенство права.

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