После окончания президентского срока Дональд Трамп уехал в свою резиденцию во Флориде.

45-й президент США Дональд Трамп планировал заменить и.о. генпрокурора, чтобы его ставленник поддержал заявления о фальсификации президентских выборов.

Об этом пишет The Washington Post.

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По информации газеты, в начале января Трамп планировал отстранить от должности и.о. генпрокурора Джеффри Розена и заменить его Джеффри Кларком, который возглавлял департамент окружающей среды и природных ресурсов американского Минюста.

«Перед нападением на Капитолий была неудачная попытка переворота в Минюсте, задуманная президентом США», — сказал бывший чиновник министерства Дэвид Лауфман.

Кларк должен был помочь Трампу дольше остаться у власти с помощью механизмов министерства, но в конце концов тогдашнего президента отговорили от этого плана.

Газета пишет, что Трамп фактически планировал захват Минюста, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Сам Кларк отрицал, что разработал какой-либо план по смещению Розена.

Советник 45-го президента в комментарии The Washington Post заявил, что тот действительно хотел, чтобы в США расследовали «фальсификацию» выборов, от которой система «страдала в течение многих лет».

Газета The New York Times сообщает, что Трамп с помощью Кларка хотел добиться признания недействительными результатов голосования в штате Джорджия. По данным газеты, несколько ключевых сотрудников Минюста США намекнули, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена, после чего Трамп отказался от своей идеи.

Штурм Капитолия и возможный импичмент Трампу

6 января 2021 года в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Байдена.

Трамп ранее заявлял, что считает инициированный Демократической партией против него импичмент крупнейшей "охотой на ведьм" в истории политики.

13 января Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту США Дональду Трампу из-за его роли в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия.

22 января 2021 года стало известно о том, что процедура импичмента Трампу в Сенате США (верхней палате Конгресса) начнется на следующей неделе.

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Автор: УНИАН