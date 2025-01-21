Президент Кубы обвинил Трампа в ведении экономической войны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил решение Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма.

Как пишет Politico, такой шаг был ожидаемым, поскольку ранее политик обещал это сделать. Также Белый дом обновил список "субъектов с ограниченным доступом" - в него входят кубинские организации, которым запрещено осуществлять определенные финансовые операции на территории США.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обнародовал в микроблоге X заявление, в котором говорится, что Трамп "интерпретировал свой приход к власти как коронацию императора":

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"Решение возобновить жесткие меры экономической войны против Кубы, которые его предшественник отменил всего за несколько дней до этого, является демонстрацией агрессивности американского империализма против суверенитета, мира и благосостояния кубинского населения".

Возвращение Трампа в Белый дом

Как известно, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Во время речи новый президент пообещал, что Штаты закончат "все войны" и установят контроль над Панамским каналом.

Также американский лидер приостановил все программы внешней помощи другим странам на 90 дней.

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