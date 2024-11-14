Украина готова к продолжению оборонной стратегии ведения боевых действий

Военный аналитик Александр Коваленко убежден, что разочарование избранного президента США Дональда Трампа в правителе РФ Владимире Путине неизбежно. Это может подтолкнуть его перейти к силовому сценарию помощи Украине.

"Не армией США, а именно помощью военно-технического характера, в том количестве и той номенклатурой, которой даже не было при Джо Байдене. И это лучший для нас вариант", - отметил Коваленко в интервью NV.

По мнению аналитика, Украина готова к продолжению оборонной стратегии ведения боевых действий. Этому способствует, в частности истощение оккупационной армии, которая несет гораздо большие потери.

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По словам Коваленко, минусы такого заключаются в том, что еще год ВСУ не смогут наступать и возвращать территории, а наоборот - будут терять их. При этом деморализация общества при таком сценарии в 2025 году "может достичь пикового показателя".

В то же время, говорит аналитик, чем быстрее Трамп разочаруется в своем мирном плане, тем быстрее сможет пустить в действие "план Б". Получив мощную помощь ВСУ смогут в следующем году перейти от оборонительной стратегии к наступательной. При этом армия противника будет истощена и ей будет трудно на некоторых направлениях сдерживать контрнаступления ВСУ.

"Я скажу сразу: сейчас, по состоянию на ноябрь, говорить о каких-то сценариях рано. Было бы целесообразнее об этом говорить в середине или в конце декабря, когда будет более-менее понятна ситуация в зоне боевых действий в конце года, и чего можно будет ожидать от противника на следующий год. И политическая ситуация тогда будет более-менее понятна, потому что в следующие полтора месяца появится очень много интересных высказываний от того же Дональда Трампа и его окружения, и они будут формировать общее ощущение того, чего надо ожидать", - добавил Коваленко.

Война в Украине - мирный план Трампа

Как сообщал УНИАН, план Трампа может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон.

По данным издания The Financial Times, Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента США, известного прагматичным подходом к сделкам.

В ОП добавили, что Зеленский показал Дональду Трампу план принуждения Российской Федерации к адекватному восприятию мира.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что кадровые решения Трампа уже указывают на будущие проблемы для Путина. Большинство из избранных в команду Трампа являются бывшими военными, что, по мнению аналитика, свидетельствует о том, что в его команде будет "ястребиное крыло" республиканцев, которое направлено именно на доминирование США в мире.

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