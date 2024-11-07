Команда Трампа предлагала Коттону руководящие должности в разведке или национальной безопасности США.

Сенатор от Штата Арканзас Том Коттон отказался работать в администрации новоиспеченного президента США Дональда Трампа. Он заявил, что хочет остаться в Сенате, пишет CNN.

Команда Трампа предлагала Коттону руководящие должности в разведке или национальной безопасности США, отметили в издании, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом. Он также был среди главных кандидатов на должность министра обороны страны.

В издании поделились, что Коттон собирается баллотироваться на пост главы фракции республиканцев в Сенате. Он заявил команде Трампа, что станет главным защитником экс-президента, пока будет Конгрессе.

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По словам источника, Коттон, является видным консервативным законодателем и "ястребом" по Китаю и Ирану. Он планирует бороться с сенатором Джони Эрнстом за новую должность.

Победа Трампа на выборах - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к европейским лидерам после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он призвал другие страны увеличить поддержку Украины.

Кроме того, глава Китая Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой. Он призвал обе страны найти "правильный путь к взаимопониманию" и отметил, что Пекин уважает выбор американского народа.

Также аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон поделился, что Трамп может начать тайные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным по Украине. По его словам, результатом таких переговоров может стать проект соглашения, который позже представят Киеву.

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