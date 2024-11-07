По словам президента Франции, если Россия победит Украину, Европа столкнется с экспансионистской силой у собственных ворот.

Роль Европы заключается в том, чтобы "не комментировать" победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом во время выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает The Times.

Он также предупредил, что если Россия победит Украину, Европа столкнется с экспансионистской "имперской силой" у собственных ворот.

При этом Европа, по словам Макрона, стоит перед "решающим моментом" и должна определять свою судьбу.

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"У нас есть два блока: США с одной стороны и Китай с другой. В первую очередь они будут отстаивать свои теперешние интересы. Хотим ли мы читать историю, написанную другими: войны, развязанные Владимиром Путиным, выборы в США, технологический или торговый выбор Китая. Или мы хотим написать свою историю. Думаю, у нас есть силы ее написать. Мы не можем позволить себе исчезнуть геополитически", - подчеркнул Макрон.

Реакция Франции на победу Трампа

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он, в частности, отметил, что Франция "готова работать вместе, как мы уже делали это в течение 4 лет".

Ранее Макрон осудил двойные стандарты в отношении Украины и Ближнего Востока. Французский президент призвал франкоязычный мир к общему видению войн в Украине и других регионах мира.

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