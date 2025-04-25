Американский лидер уверен, что пока он сам остается президентом США, все возможно.

Президент США Дональд Трамп уверен, что мир между Россией и Украиной возможен, если российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский будут у власти. Такое заявление он сделал в развернутом интервью журналу The Time, сфотографировавшись на фоне своего портрета, подаренного Путиным, который нарисовал кремлевский художник Никас Сафронов.

"Я думаю, что мир возможен. Вы говорите, если Путин останется президентом? Я думаю, что при моем президентстве это возможно. Если президентом будет кто-то другой, то шансов нет", - сказал Трамп.

По его словам, российский диктатор способен пойти на мир с Украиной. Трамп уверен, что он единственный, кто сможет договориться об этом с Путиным.

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"У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению сделки. И я не верю, что кто-то другой смог бы заключить эту сделку", - добавил он.

На вопрос о том, возможен ли мир, если Зеленский будет президентом Украины, Трамп ответил, что верит в это, и что возможно об этом договориться.

Помимо прочего, американский лидер выразил уверенность в том, что Украине не вступит в НАТО. Он считает, что именно стремление страны оказаться в рядах Североатлантического Альянса "стало причиной начала войны".

"Если бы об этом не заговорили, было бы гораздо больше шансов, что она (война - УНИАН) не началась бы",- подчеркнул Трамп.

Что думает Трамп о Крыме

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, кому должен достаться оккупированный Россией Крым. Американский лидер выразил уверенность в том, что Крым останется с Россией. Отвечая на этот вопрос, он перевел стрелки на бывшего президента США Барака Обаму.

"Что ж, Крым перешел к русским. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они (украинцы - УНИАН) его вернуть? Они (россияне - УНИАН) имели там свои подлодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это дал Обама, а не Трамп. Забрали бы его (Крым - УНИАН.) у меня, как это произошло с Обамой? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, не был бы отобран", - сказал Трамп.

Он добавил, что Крым останется в составе России, и "Зеленский это понимает, и все это понимают".

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