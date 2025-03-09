По его мнению, общей целью этих политиков является капитуляция Украины.

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску жестко раскритиковал политику новой администрации Белого дома, назвав Дональда Трампа мясником.

На своей странице в социальной сети Facebook он обвинил президента Соединенных Штатов Америки в бесстыдной лжи относительно того, что кремлевский правитель Путин якобы не является агрессором и стремится к миру, и именно поэтому Вашингтон остановил военную и информационную помощь Украине:

"На самом деле "мясник в Белом доме" сознательно и целенаправленно последовательно ослабляет обороноспособность Украины, чтобы Путин мог невольно, днем и ночью, наносить удары по городам и объектам критической инфраструктуры. Целью тандема Трамп - Путин является капитуляция Украины. Это открывает России доступ к Молдове и восточному флангу ЕС".

Бэсеску пишет, что Европейский Союз обязан предоставить Украине ресурсы, необходимые для ее существования и ведения переговоров о приемлемом мире.

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"Вероятно, в видении Трампа MAGA также означает поддержку Путина в убийстве тысяч украинцев, детей, женщин, беззащитных стариков, под российскими и иранскими бомбами убийцы Путина. Но этого не произойдет с Трампом и его шайкой", - отметил экс-президент Румынии.

США давят на Украину

Как известно, Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Украину с целью достижения быстрого прекращения огня в войне с Россией и подписания мирного соглашения.

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявлял, что Вашингтон использует методы "кнута и пряника" к обеим сторонам, однако пока со стороны Белого дома в адрес Москвы звучали лишь угрозы усилить санкции.

Тем временем Дональд Трамп уже остановил всю военную помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной.

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