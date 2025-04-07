70% общего экспорта ЕС в США облагается тарифами в размере от 20%.

Торговая ситуация между ЕС и США находится "в тяжелом положении". Такое заявление сделал комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович, пишет The Guardian.

Шефчович акцентировал, что 70% общего экспорта ЕС в США облагается тарифами в размере 20%, 25% или даже выше. Он также подтвердил, что проводил встречи с американскими коллегами по этому вопросу. По его словам, стороны соглашаются, что "торговые отношения между ЕС и США могли бы выиграть от свежего взгляда и толчка в стратегических сферах".

Между тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введенные Трампом пошлины "наносят огромный ущерб американским потребителям и бизнесу". Она добавила, что в Евросоюзе готовы к переговорам с США.

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"Европа всегда готова к хорошей сделке. Поэтому мы держим ее на столе", – сказала она.

Президент ЕК сказала, что Европейский Союз "предложил нулевые тарифы на промышленные товары, ... потому что Европа всегда готова к хорошим сделкам". В то же время отметила, что блок готов принять контрмеры, чтобы защитить свои интересы.

Фон дер Ляйен заявила, что она взаимодействует с ключевыми промышленными заинтересованными сторонами во всем блоке для консультаций относительно следующих шагов. По ее словам, политический блок должен работать над тем, чтобы укрепить единый рынок, избавив его "от оставшихся барьеров".

В свою очередь, Шефчович заявил, что сейчас ЕС находится на "ранних стадиях" переговоров с США относительно введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий. Процесс осложняет то, что в Вашингтоне пошлины рассматривают "не как тактический шаг, а как корректирующая мера".

Однако, по словам комиссара ЕС по вопросам торговли, хотя блок открыт к переговорам и предпочитает их, нам не станут "бесконечно взвешивать, пока не увидят ощутимого прогресса".

Отмечается, что ЕС подготовил "надежный список контрмер" по стали и алюминию, получив отзывы от более 600 заинтересованных сторон. Голосование по контрмерам назначено на 9 апреля, а окончательный перечень будет принят 15 апреля. В тот же день начнут действовать пошлины на продукцию для первого набора мер, а 15 мая – и для остальных.

Пошлины Трампа: основное

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин, минимальный размер которых составляет 10%. Так, пошлины в размере 25% ввели на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. К тому же, Вашингтон ввел 20% пошлины на товары из Европейского Союза. Что касается Китая, то пошлины составляют 34% пошлины, против Украины применяется минимальная 10% пошлина.

Из-за действий Трампа мировые рынки полетели в пропасть. Гонконгский индекс Hang Seng снизился более чем на 10%, а материковый индекс CSI 300 – на 5,8%. Тем временем японский индекс Topix снизился на 6,5, а Nikkei 225 – на 6,3%. Американский фондовый рынок потерял триллионы долларов.

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