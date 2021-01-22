В связи с трагедией власти до 15 февраля заблокировали непроверенные аккаунты пользователей соцсети.

В Палермо, Сицилия (Италия) погибла 10-летняя девочка, участвуя в TikTok-челлендже.

Об этом сообщает Reuters.

Юная итальянка решила поучаствовать в челлендже на выносливость. Необходимо было накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео. Девочку обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра, рядом с ней лежал телефон. В итоге юная пользовательница соцсети скончалась в больнице.

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TikTok заявил, что компании не удалось найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. Тем не менее соцсеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству.

«Безопасность сообщества TikTok - наш абсолютный приоритет, в связи с этим мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает опасное поведение», - подчеркнул представитель TikTok.

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Автор: УНИАН