Диктатор понял, что желанной победы на поле боя не видно на горизонте.

Европа пробуждается к четкому осознанию того, что Белый дом под руководством Дональда Трампа больше не является невероятным кошмаром. Наиболее вероятной реальностью, которая наступит в ноябре, станет то, что Россия получит преимущество в своей жестокой войне против Украины.

Как пишет в колонке для The Telegraph бывший командир батальона быстрого реагирования НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон, учитывая провал украинского контрнаступления в прошлом году, уменьшение поддержки Запада и успешный перевод экономики Москвой на военное положение, легко поверить, что Россия имеет все карты в руках. Но это не так.

Диктатор Владимир Путин был вынужден усилить оборону вокруг своего дворца к северу от Москвы, чтобы защититься от глубоких ударов украинских беспилотников. Спутниковые снимки показывают, что по меньшей мере семь систем противовоздушной обороны средней дальности были размещены вблизи периметра разветвленного лесного массива на берегу озера Валдай.

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"Это похоже на то, что страна собирается одержать решающую победу? С тех пор, как киевские беспилотники и ракеты смогли поражать цели в глубине российской территории, они уничтожают авиабазы, нефтехранилища, командные узлы и - самое заметное - Черноморский флот. Все это заставило московское военное командование "предоставить приоритет ограниченным средствами противовоздушной обороны для прикрытия, по его мнению, важных целей", - пишет военный эксперт.

Роскошные особняки российской элиты считаются "высокой ценностью", если Путин приказал стянуть туда столько ПВО. Источники в украинских службах безопасности еще в январе заявили, что они пролетели беспилотником прямо над дворцом Путина, чтобы атаковать нефтяной терминал вблизи Санкт-Петербурга.

Ключевым элементом успеха Украины с дронами стало ослабление западными государствами ограничений. Союзники оказывают помощь в разработке беспилотников и недавно сообщили Киеву, что готовы разрешить ему использовать технологии для нанесения ударов по конкретным целям в России.

Москва явно считает, что Киев остается угрозой, что заставляет его растягивать свою оборону далеко от линии фронта. По той же причине провалилось недавнее наступление Кремля на Харьков: армия Путина была вынуждена остановиться из-за сокрушительных ударов беспилотников и ракет.

"Поэтому представьте, если бы мы на Западе были смелее, полностью развязали руки Киеву и позволили использовать наши ракеты большой дальности - не только беспилотники - для поражения складов оружия и критических целей гораздо глубже российской территории. Возможно, это принесет дополнительную пользу, пробудив граждан России к реальности того, что значит вести войну, которая стоила их стране более 350 000 жертв", - отмечает эксперт.

Только за последние два месяца российские войска потеряли 70 000 человек со скоростью более 1000 в день. Вероятно, в течение этого лета эти показатели только увеличатся, особенно если Путин будет использовать средства противовоздушной обороны своей армии для защиты собственного имущества.

Такие уровни потерь нельзя поддерживать бесконечно долго. Москва готова выдержать такой удар только потому, что Путин считает, что ему нужно дожить только до ноября, а потом "Трамп даст ему то, что он хочет: не менее 18% украинской территории".

Но если Европа сможет продолжать поддерживать Киев независимо от позиции США, тогда в начале следующего года Москва должна будет начать рассматривать мобилизацию москвичей и питерцев.

"По сути, Россия гораздо более уязвима, чем кажется на первый взгляд. Киев успешно адаптировал свою стратегию, учитывая ограниченные ресурсы. То, что мы сделаем в следующие четыре месяца, может сформировать безопасность Европы для поколений, и западные лидеры, которые вчера встретились в Великобритании, должны снять наручники с Украины, чтобы она могла получить решающее преимущество. Потому что эта война не закончилась", - подытожил эксперт.

Как закончится война с Россией - мнения

Ранее американский генерал Уэсли Кларк заявил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить и удерживать временно оккупированные территории.

В то же время Bloomberg пишет, что, вполне вероятно, определенная форма территориальных уступок станет частью договоренного прекращения войны, которую начал Путин, но это должно быть решение Украины.

При этом командующий силами НАТО в Европе генерал армии Кристофер Каволи заявил, что, независимо от того, чем закончится война в Украине, Европа и Соединенные Штаты в течение многих лет будут иметь дело с сильной и злой Россией.

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