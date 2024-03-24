По словам Александра Мусиенко, случай в Подмосковье будет иметь больше последствий для самой РФ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в России будет еще больше подобных терактов, который произошел в Crocus City Hall в Подмосковье. Также он согласен с тем, что ответственность за это несет "Исламское государство", а слова Путина о том, что к этому причастна Украина, являются, скорее всего, "крошкой" для внутренней аудитории. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Что касается так называемого "украинского следа", то в это никто не верит, даже сам Путин, судя по его обращению и тому, как он его сформулировал. Тот факт, что было сказано о том, что машина двигалась в сторону Украины - это просто попытка притянуть "украинский след" хоть как-то, чтобы российская пропаганда удовлетворилась", - объяснил эксперт.

Мусиенко отметил, что ждать каких-то изменений в подходе Кремля к войне в Украине не стоит.

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"Я думаю, не будет ничего из такого, что мы еще не видели в ходе этой войны. У России все по плану и с обстрелами, и с войной. Поэтому для нас это на самом деле мало что меняет", - добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Однако Мусиенко спрогнозировал, что случай в "Крокус Сити Холле" будет иметь больше последствий для самой РФ.

"Я думаю, это не последний теракт, потому что террористическая организация "Исламское государство" объявила России войну. Понятно, что они будут действовать вот такими методами. Войну объявили как возмездие за события в Сирии, в Чечне. Там, где Россия вмешивалась, убивала мирных граждан. РФ теперь будет тяжело, как бы Путин не хотел это признавать", - подчеркнул эксперт.

Теракт в России: последние новости

Ранее аналитики по вопросам безопасности заявили, что заявление от "Исламского государства", что оно является ответственным за теракт в "Крокус Сити Холле", является правдоподобным. Чешский эксперт по вопросам безопасности Адам Дольник отметил, что "Исламское государство" уже имеет опыт предыдущих нападений на Россию, среди которых взрыв самолета из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, который произошел в 2015 году и нападение на посольство РФ в Кабуле в 2022 году.

Также стало известно, что Великобритания сделала предупреждение Путину на фоне теракта в Подмосковье. Там призвали не использовать его как "повод" для эскалации войны против Украины.

"Отчаянное желание Путина переложить все это на Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что внутри России нет разногласий. Он не должен использовать эту сфабрикованную связь как любой повод для усиления своей незаконной войны в Украине", - сообщил The Telegraph высокопоставленный источник в британских силовых службах.

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