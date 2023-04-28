Дипломату придется отдуваться из-за слов Медведева.

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на слова заместителя главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева о несуществовании страны. На ковер вызвали посла РФ Олега Васнецова.

Отмечается, что российскому дипломату придется объяснить скандальные заявления в адрес Кишинева.

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений относительно заявлений в адрес нашей страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Молдовы.

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Скандал между Молдовой и Россией – что произошло

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о создании "черного списка" россиян, которым запрещен въезд в страну. Под санкции Кишинева попали президент Российской Федерации Владимир Путин, бизнесмен Игорь Чайка и певец Филипп Киркоров.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "такой страны (Молдовы - УНИАН) уже нет", поскольку "ее продали Румынии".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видит "дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии" и "сознательное урезание своего собственного суверенитета".

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