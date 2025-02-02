Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" до сих пор не вернулся в эксплуатацию, поэтому эти палубные истребители фактически не используются.

Российский палубный истребитель МиГ-29К прошел через уникальную трансформацию. Сначала он уступил Су-33, однако получил новый шанс, когда Индия начала искать модернизированный морской истребитель для своего обновленного авианосца, пишет экс-консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон для 19FortyFive.

Несмотря на усовершенствованную конструкцию, более мощный двигатель и современную авионику, будущее МиГ-29К остается неопределенным. Поскольку единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" до сих пор не вернулся в эксплуатацию, его палубные истребители фактически не используются.

Индия продолжает эксплуатировать МиГ-29К, однако роль этого самолета в российской морской авиации вызывает сомнения. Останется ли он без задач в будущем?

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МиГ-29К: палубный истребитель без корабля?

В 1980-х годах советский флот нуждался в современном палубном истребителе для использования на первом и единственном авианосце, способном принимать самолеты STOBAR - "Адмирал Кузнецов".

Строительство его собрата, "Варяга", так и не было завершено. После распада СССР недостроенное судно оставалось в Николаеве почти два десятилетия, прежде чем было продано ВМС Китая в частично готовом состоянии.

Три прототипа были разработаны для эксплуатации на авианосце: Су-27К (Т-10К), Як-141 и МиГ-29К-9.31.

Из всех трех моделей именно МиГ-29К имел конструкцию, которая позволяла его адаптировать к палубной эксплуатации. Бывшие инженеры КБ Микояна отмечали, что "то, что было обнаружено как усовершенствование, полезное для одного из двух, почти всегда использовалось для другого". Вследствие этого были устранены жалюзийные воздухозаборники на передних краях крыла, а также дверцы главного воздухозаборника, закрывавшиеся во время руления.

Главным отличием МиГ-29К стало крыло, интегрированное в общую конструкцию, что позволило его использование на авианосце.

Улучшенная управляемость и дальность

Изменения в конструкции крыла позволили увеличить запас топлива и интегрировать новую авионику. Новый алюминиево-литиево-магниевый сплав сделал конструкцию легче и прочнее. Изготовление ключевых частей самолета осуществлялось с использованием электронно-лучевой сварки на московском заводе №30 "Знамя труда".

МиГ-29К также получил улучшенную обзорность для пилота и был оснащен современной РЛС "Фазотрон Жук Н010" и усиленным двигателем Изотова РД-33К. Двигатель был оптимизирован для взлета с короткой палубы российского авианосца. При начале серийного производства также планировалось внедрение оптоволоконной системы управления полетом.

Однако контракт на поставку палубного истребителя достался Су-27К, который в серийном производстве получил название Су-33. Он имел большую дальность, мощный радар и лучшие возможности в воздушных боях.

Вторая жизнь МиГ-29К

КБ Микояна продолжило разработку МиГ-29К в 1990-х годах, надеясь найти зарубежного покупателя. В начале 2000-х годов, когда Индия приобрела у России авианосец "Адмирал Горшков", она также заинтересовалась усовершенствованным палубным истребителем.

Через 15 лет появился МиГ-29К-9.41 (в двухместной версии - МиГ-29КУБ-9.47). Это был значительно модернизированный вариант, включавший больше композитных материалов в конструкции.

Было улучшено и другие системы. Двигатель РД-33МК "Морская оса" получил FADEC, бездымную технологию, улучшенные лопасти и ресурс в 4000 часов. Новый бортовой радар AESA - "Жук-МАЭ" - значительно расширил возможности самолета.

В 2012 году российский флот отказался от идеи модернизации Су-33, признав ее слишком дорогой. Зато было заказано 20 единиц МиГ-29КР и 4 МиГ-29КУБР, которые поставили до 2016 года.

Однако, из-за неопределенности относительно ремонта авианосца, будущее этих самолетов остается под вопросом. Если "Адмирал Кузнецов" не вернется в строй, то судьба МиГ-29К в составе российского флота остается неопределенной.

МиГ-29К - что известно об этом истребителе

МиГ-29 - это советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный ОКБ Микояна в 1970-х годах. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе и оснащен двумя турбореактивными двигателями РД-33.

МиГ-29 имеет многочисленные модификации, включая палубную версию МиГ-29К для авианосцев, а также экспортные варианты, поставлявшиеся во многие страны мира.

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