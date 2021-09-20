Сообщается, что во время нападения преступник сделал 30 выстрелов из ружья.

В сети показали, что происходило в Пермском государственном университете в первые минуты после стрельбы.

На записи видно, как эвакуируют студентов: все более-менее спокойно, охранник проверяет, не остался ли кто-то в аудиториях.

В то же время Telegram-канал Baza опубликовал фото баррикад, которые студенты строили во время атаки.

Сообщается, что во время нападения стрелок сделал 30 выстрелов из своего ружья.

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Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Преступника при задержании ликвидировали.

Автор: Катерина Шварц