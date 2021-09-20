В сети показали, что происходило в Пермском государственном университете в первые минуты после стрельбы.
На записи видно, как эвакуируют студентов: все более-менее спокойно, охранник проверяет, не остался ли кто-то в аудиториях.
В то же время Telegram-канал Baza опубликовал фото баррикад, которые студенты строили во время атаки.
Сообщается, что во время нападения стрелок сделал 30 выстрелов из своего ружья.
Читайте такжеРоссиянин открыл стрельбу из автомата в центре ПарижаСообщалось, что, по предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который "давно думал об этом, мечтал".
Стрельба в Пермском университете: что известно
Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.
В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.
Преступника при задержании ликвидировали.