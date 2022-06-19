По оценкам Столтенберга, война в Украине может затянуться на годы.

В НАТО предупредили российского диктатора Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild.

"Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.

Столтенберг также допустил, что война в Украине может растянуться на годы, поэтому прекращать ее поддержку нельзя.

"Даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Но это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую украинцам приходится платить каждый день многими жизнями. И если Путин узнает из этой войны, что он может просто продолжать, как он это делал после войны 2008 года в Грузии и оккупации Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", - убежден генсек НАТО.

Он также назвал условие, при котором Украина может освободить Донбасс от российских оккупантов.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина готовится к новым нарушениям правил войны со стороны РФ, включая применение химического, биологического или даже тактического ядерного оружия. "Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.