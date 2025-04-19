Ожидается, что в ближайшее время численность американских войск в Сирии будет составлять менее 1000 человек.

США выводят сотни военных из Сирии. Пентагон назвал это "консолидацией", что отражает изменение ситуации с безопасностью в регионе, пишет The Hill.

"Признавая успех, которого Соединенные Штаты достигли против ИГИЛ, включая ее территориальное поражение в 2019 году при президенте Трампе, сегодня министр обороны приказал консолидировать американские силы в Сирии в рамках Объединенной объединенной оперативно-тактической группы - операции Inherent Resolve для выбора мест в Сирии", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Парнелл уточнил, что сокращение будет "преднамеренным и основанным на условиях процессом" и приведет к уменьшению численности американских войск в Сирии до менее чем 1000 человек в ближайшие месяцы.

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The New York Times сообщила, что США закроют три из восьми передовых баз в северо-восточной Сирии, включая "Грин Виллидж", MSS Euphrates и еще один меньший объект. В целом планируется вывод около 600 военнослужащих.

Это сокращение перекликается с политикой Трампа в 2018 году, когда он пытался вывести все силы из Сирии, что повлекло конфликт с Пентагоном и отставку министра обороны Джима Мэттиса.

Вывод войск США из Сирии

После падения ИГИЛ в 2019 году США оставили в Сирии около 900 военных для сдерживания боевиков, иранских группировок и Турции, которая враждебно относится к курдским союзникам США.

Несмотря на заверения Пентагона, что новый контингент позволит "поддерживать давление на ИГИЛ и реагировать на любые другие террористические угрозы", ситуация остается напряженной. В 2024 году ИГИЛ совершило по меньшей мере 44 атаки, а в 2023 - 294. В январе трое американских военных погибли в результате атаки иранского дрона в Иордании.

Сокращение происходит на фоне падения режима Башара Асада в декабре.

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