Эван Гершкович находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого арестовали в России по делу о шпионаже, написал своей семье на письмо на русском языке. На двух страницах он коротко рассказал о жизни в следственном изоляторе "Лефортово".

Письмо журналиста, которое датировано 5 апреля, обнародовала The Wall Street Journal. В газете отметили, что родители Гершковича - советские эмигранты, поэтому общаются на русском.

"Я хочу сказать, что не теряю надежды… Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, в конце концов, напишу что-то хорошее", - написал Гершкович.

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При этом он пошутил, что мама "хорошо подготовила его к тюремной еде", потому что в СИЗО на завтрак дают овсяную или пшеничную каши, которые напоминает ему о детстве. По его словам, он получил посылку с вещами и туалетными принадлежностями, а адвокаты передали слова поддержки от семьи.

"Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня", - подытожил журналист.

Арест журналиста The Wall Street Journal в России - что известно

Российские силовики задержали в Екатеринбурге Эвана Гершковича в конце марта. Мужчина долгое время жил в России и работал на зарубежные издания. Его обвинили в шпионаже и отправили в СИЗО.

В свою очеред журналист не признает своей вины, а его дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Редакция газеты WSJ обратилась к Белому дому с просьбой жестко отреагировать на задержание американского граждана. 10 апреля Госдеп признал Гершковича "неправомерно задержанным Россией".

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может использовать арест журналиста, чтобы получить уступки от США.

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