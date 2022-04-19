18 апреля стало известно о начале новой фазы российско-украинской войны.

Соединенные Штаты созывают во вторник встречу с главами Франции, Германии, Британии, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейских полях.

На встрече также будет присутствовать генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Встреча будет посвящена обсуждению нового российского наступления на Украину в восточном и южном регионах страны.

Новая фаза войны

После неудачного наступления с юга Беларуси на Киевщину, Сумщину и Черниговщину разгромленные войска врага были вынуждены отступать к исходным позициям и перегруппировываться.

Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

Параллельно продолжается блокада и обстрелы Мариуполя, а также нанесение Россией ракетных ударов по другим городам.

18 апреля стало известно о начале новой фазы войны. Почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону.

Накануне этой фазы украинское руководство призвало европейских партнеров и США обеспечить ВСУ немедленным тяжелым наступательным вооружением, необходимым не только для эффективной обороны свободных территорий, но и для освобождения районов, которые были оккупированы Россией с 24 февраля.

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