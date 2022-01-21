Такое объявление может быть сделано в течение нескольких дней.

США обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей дипломатов, дислоцированных в Украине.

Такое решение могут принять из-за действий России, которая стягивает к границе с Украиной более 100 000 военнослужащих. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Bloomberg.

Согласно плану, членам семей будет приказано вернуться домой, в то же время второстепенные сотрудники смогут принять решение о выезде из страны добровольно. По данным источников СМИ, объявление может быть сделано в течение нескольких дней.

Читайте такжеВ Белом доме разъяснили рекомендации по поездкам в УкраинуПо данным сайта, на данный момент в посольстве в Киеве работают около 180 американских граждан и 560 украинцев. Эта цифра не включает членов семьи, поэтому количество граждан США, проживающих в посольстве, вероятно, намного выше.

Журналисты также утверждают, что решение об эвакуации не будет означать, что США уверены в том, что Россия вторгнется в Украину, и просто отражает предусмотрительные приготовления по мере роста напряженности, сказал один из источников.

Напомним, ранее американская газета The New Yourk Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия начала эвакуацию людей из своих дипломатических учреждений на территории Украины.

Позже в Министерстве иностранных дел России отреагировали на статью и сообщили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Других подробностей относительно работы дипучреждений РФ в Украине в МИД не уточнили.

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