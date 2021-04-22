Теперь инициатива направлена на рассмотрение в Сенат, где ее ждет сопротивление со стороны республиканцев.

Палата представителей США второй раз за год проголосовала за объявление округа Колумбия 51-м штатом.

Решение поддержали 216 законодателей, а 208 проголосовали против, пишет Голос Америки.

Издание отмечает, что в контролируемой демократами Палате представителей голоса разделились по партийной линии. Теперь инициатива направлена на рассмотрение в Сенат, где ее ждет сопротивление со стороны республиканцев.

В Вашингтоне, округ Колумбия, значительная часть населения поддерживает демократов. Став штатом, округ, вероятно, изберет двух сенаторов-демократов, что может изменить баланс сил в Сенате, где сейчас места разделены поровну между двумя партиями.

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Демократы, которые десятилетиями добиваются признания столицы США штатом, надеются, что им удастся реализовать этот план в жизнь благодаря избранию Джо Байдена президентом и получению контроля над Сенатом и Палатой представителей. Новых штатов в стране не появлялось с 1959 года, когда Аляска и Гавайи были объявлены отдельными штатами.

Демократы считают, что признание Вашингтона штатом исправит многовековую несправедливость.

"Более 700 тысяч граждан США платят федеральные налоги, сражаются и умирают в войнах, выступают в качестве присяжных, но при этом не имеют права голоса в Сенате или Палате представителей. Это воплощение принципа "налоги без представительства", - заявила конгрессвуман Джен Шаковски.

Новый штат предлагается назвать "Вашингтон, Содружество Дугласа" в честь первого президента США Джорджа Вашингтона и известного аболициониста Фредерика Дугласа.

Соединенные Штаты Америки: что известно

США - государство в Северной Америке. США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов, являющихся равноправными субъектами федерации, и федеральный округ Колумбия. В их подчинении также находится ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие).

Каждый штат имеет свою конституцию, законодательную, исполнительную и судебную власти.

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Автор: Александр Топчий