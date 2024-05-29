Также госсекретарь США приедет в Прагу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев (столица Молдовы) в среду, 29 мая. Это станет первой остановкой его европейского турне, во время которого он будет пытаться укрепить западную поддержку Украины среди союзников по НАТО и соседних стран, пишет Reuters.

"Поездка ведущего американского дипломата происходит в то время, когда Украина пытается защититься от усиления российских атак на востоке страны, а президент Владимир Путин предупреждает, что разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России может спровоцировать глобальный конфликт", - отметили в издании.

Также во время визита Блинкен проведет встречу с президентом Майей Санду и другими высокопоставленными чиновниками в то время, когда американские чиновники говорят, что Молдова сталкивается с российскими "операциями влияния".

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В свою очередь главный американский дипломат по делам Европы в Государственном департаменте Джим О'Брайен сообщил, что США, возможно, объявят о "мощном пакете" помощи энергетической независимости Молдовы, не вдаваясь в подробности.

По его словам, Вашингтон не видит прямой военной угрозы со стороны РФ в отношении сепаратистского Приднестровского региона Молдовы.

После этого Блинкен отправится в Прагу, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая будет посвящена подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение к вступлению в НАТО, но мы считаем, что будет продемонстрирована существенная поддержка Украины в ее стремлении победить в войне. Это будет включать постоянную поддержку НАТО в развитии будущих вооруженных сил Украины и усилия, направленные на помощь Украине в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС и скорейшего перехода через мост в НАТО", - подчеркнул О'Брайен.

Последние новости Молдовы

Как писал УНИАН, в Молдову прибыли американские военные для поддержки учений "Щит мира". Отмечается, что самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины приземлился в аэропорту Кишинева.

Также сообщалось, что Молдова будет помогать Украине ловить уклонистов. Министр внутренних дел страны Адриан Эфрос заявил, что мужчины от 18 до 60 лет сейчас чаще всего нелегально пересекают государственную границу.

"Мы практически каждую неделю проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, которые организованы на территории Республики Молдова или гражданами Республики Молдова, или гражданами Республики Молдова совместно с гражданами Украины", - отметил он.

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