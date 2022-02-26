Союзники США в Европе поддерживают идею наложения наказания, которое еще несколько дней назад казалось маловероятным.

Власти США всерьез рассматривают возможность добиваться исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT из-за вторжения в Украину.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, союзники США в Европе поддерживают идею наложения наказания, которое еще несколько дней назад казалось маловероятным.

Сейчас чиновники Администрации президента США Джо Байдена обсуждают, как повлиять на руководство Европейского Союза и получить директиву, необходимую для запрета в России SWIFT.

Как отмечают источники агентства, решение США и ЕС не является неизбежным. Двое из них сообщили, что чиновники обсуждают этот вопрос с Федеральной резервной системой, которая входит в надзорный орган SWIFT. Другой источник сообщил, что начались переговоры с Европейской комиссией.