'Мы уже проходили это': эксперт ответил, сработает ли 'план победы' Зеленского

Аналитик отметил, что план может показаться уникальным, но он не является беспрецедентным.

На прошлой неделе Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если территорию Украины, которую контролирует Киев, можно взять "под зонтик НАТО", что позволит ему договориться о возвращении оставшейся части позже "дипломатическим путем".

Зеленский в интервью Стюарту Рамзи из Sky News сказал, что неоккупированным частям страны нужно будет предложить членство в НАТО. Похоже, он признал, что оккупированные восточные части страны пока не подпадают под такое соглашение.

С тех пор эксперты взвешивали, сработает ли такое предложение. Аналитик и бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд сказал, что такой план не является беспрецедентным.

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"Мы прошли через это во время Второй мировой войны, например, с Восточной Германией", - сказал он Sky News, имея в виду разделение Германии в 1945 году.

Однако этот случай немного сложнее, поскольку Россия будет настаивать на том, что определенные территории не подлежат обсуждению.

"Крым пока даже не стоит на столе для обсуждения", - сказал он.

Но санкционирует ли НАТО такой шаг?

"Статья пятая предусматривает, что ваши границы должны быть целостными", - сказал Элвуд, отметив, что устав НАТО не позволяет государствам присоединяться, если они находятся в состоянии войны.

"Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или более из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех. Но если они хотят позволить Украине присоединиться, они могли бы это сделать. Они могли бы легко предоставить гарантии", - добавил он.

Мирные переговоры с Россией - новости

Владимир Зеленский ранее заявил, что Трамп и его команда знают позицию Украины и ее "план победы", который направлен на то, чтобы поставить ее в "сильную позицию" за переговорным столом.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально и для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий.

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