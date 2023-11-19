Украинское правительство собрало доказательства около 109 000 военных преступлений со стороны РФ.

Украина располагает доказательствами 109 тысяч российских военных преступлений и намерена преследовать по суду каждый инцидент.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, отметив при этом, что украинское правительство собрало доказательства около 109 000 военных преступлений со стороны РФ, включая как физические преступления, так и кибератаки, сообщает POLITICO.

В кулуарах Галифакского форума по международной безопасности Костин заявил, что украинские чиновники идентифицировали более 400 подозреваемых в совершении этих преступлений. Около 300 человек были предъявлены обвинения, 66 человек уже осуждены.

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"Широкий диапазон, масштаб инцидентов и военных преступлений требуют большой работы и множества новых подходов… Мы обязуемся принять решение документировать и преследовать по суду каждый инцидент, потому что у каждого случая военных преступлений есть свои жертвы", - отметил Костин.

Цифры Костина также включают 265 расследований преступлений против окружающей среды, таких как нападение России на украинскую плотину Новая Каховка в начале этого года, которое привело к эвакуации тысяч украинцев.

На данный момент также возбуждены четыре дела по обвинениям в военных преступлениях в киберпространстве.

Костин заявил, что включение киберпреступлений и преступлений против окружающей среды в доказательства МУС является новой инициативой Украины во время этой войны.

Он также признал сложность осуждения российских граждан, которые, возможно, не находились в Украине или избежали ареста, хотя и отметил, что некоторые из них предстали перед судом.

"Большая часть — это российские военные преступники, которым мы предъявляем обвинения и судим заочно. Это достаточно длительный процесс, потому что он требует больше процессуальных действий… Хотя все они получают защиту, наша позиция — обеспечить справедливый суд для всех, включая российских военных преступников", — отметил Костин.

Война в Украине и военные преступления

19 января 2023 года Европарламент одобрил резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности, для Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию с призывом к созданию спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. В документе предлагается, чтобы местом проведения трибунала стала Гаага.

В марте 2023 года сообщалось о том, что гаагский судья раскрыл процедуру трибунала над Путиным.

3 июля 2023 года в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) - уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст, для содействия национальным расследованиям преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, именно этот центр будет ответственен за сбор данных, которые будут основой для официального обвинения преступников.

14 ноября 2023 года сообщалось о том, что США выделили $1 миллион Центру по расследованию военных преступлений РФ в Украине. Сообщалось, что Вашингтон намерен содействовать правосудию и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

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