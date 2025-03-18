Кремлевский диктатор посоветовал не рассчитывать на полное снятие санкций против РФ.

Союзники Украины всегда будут стремиться ослабить и сдержать Россию, заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. "Даже если одна сторона сделает шаг и предложит отменить или ослабить санкции, сразу же будет найден другой способ создать нам проблемы", - отметил он перед представителями российского бизнеса.

Кроме того, он заявил, что не стоит рассчитывать на полное восстановление свободной торговли или движения капитала, даже если санкции против России будут ослаблены, пишет Sky News.

При этом, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, отвечающего за санкционную политику, сообщается, что западные санкции против РФ могут быть "частично ослаблены", если этот шаг в результате обеспечит безопасность Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что разговор Трампа и Путина станет проверкой их "прекрасных отношений". Отмечается, что, возможно, это будет самый важный разговор Трампа с иностранным лидером с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе. "Путин не готов ни к каким компромиссам в ближайшие три-четыре месяца. Он будет тянуть время, говоря приятные Трампу вещи", - сказал первый премьер-министр Путина.

Кроме того, Путин требует остановить все поставки оружия Украине. Путин сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Минимальная цель заключается в том, чтобы хотя бы остановить помощь США.

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