Есть признаки того, что Путин больше заботится о достижении своих целей в Украине, чем о возможном кратковременном улучшении отношений с Вашингтоном, отметили в издании.

Запланированный телефонный звонок президента США Дональда Трампа российскому правителю Владимиру Путину 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине станет проверкой их "прекрасных отношений", пишет The Times.

Отмечается, что, возможно, это будет самый важный разговор Трампа с иностранным лидером с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе.

"Кажется, что-то должно произойти", - отметили в издании.

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Первый премьер-министр Путина Михаил Касьянов, который находится в оппозиции к нему около 20 лет и живет в изгнании в Европе, предположил, что в разговоре с Трампом российский диктатор будет придерживаться своих требований. По его словам, цель Путина состояла в том, чтобы выиграть время для медленно продвигающейся армии России и убедить Трампа, что самый простой способ прекратить конфликт - оказать давление на Украину, а не на Россию.

"Путин не готов ни к каким компромиссам в ближайшие три-четыре месяца. Он будет тянуть время, говоря приятные Трампу вещи", - сказал Касьянов.

По его мнению, растущие экономические проблемы в России, вызванные западными санкциями, заставят Путина искать стратегию выхода из войны к концу года:

"Тогда он будет готов к некоторым уступкам. Но Украина должна выжить до конца года. Поэтому помощь Украине сейчас крайне важна".

Как пишет The Times, в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина с Трампом станет возможностью "оживить" отношения между США и Россией. Однако есть признаки того, что Путин больше заботится о достижении своих целей в Украине, чем о возможном кратковременном улучшении отношений с Вашингтоном. Он заявил, что Украина должна сдать четыре региона на востоке и юге, а также Крым, прежде чем наступит какой-либо мир. Москва также хочет получить "железные" гарантии того, что Украине не будет предложено членство в НАТО в будущем.

Эксперт по внешней политике России в Школе передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса Сергей Радченко предположил, что Путин, вероятно, воспользуется переговорами с Трампом, чтобы "польстить" ему и "соблазнить видениями "великих" российско-американских отношений и экономических "сделок".

По его мнению, также Путин, вероятно, попытается добиться признания США российских претензий на оккупированную украинскую территорию, и он хотел бы "саботировать" "коалицию желающих" британского премьер-министра Кира Стармера об отправке миротворческих сил в Украину.

Редактор российского оппозиционного новостного сайта "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов высказал мнение, что у Трампа есть два варианта:

"Либо согласиться на некоторые условия Путина и заняться чем-то более приятным [в отношениях США и России], либо вернуться к стратегии администрации Байдена, чего он вряд ли захочет делать".

Разговор Трампа с Путиным - что сообщалось

Напомним, российские СМИ со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщили, что телефонный разговор Трампа и Путина запланирован на 15:00 18 марта по киевскому времени.

Отмечалось, что они обсудят широкомасштабную войну, которую РФ развязала против Украины в феврале 2022 года.

Как заявил Песков, есть также "большое количество вопросов", которые касаются "дальнейшей нормализации" двусторонних отношений между США и России.

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