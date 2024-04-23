В России назвали философа "русским трофеем".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кремлевский правитель Путин не имеет права ссылаться в своих выступлениях на немецкого философа Иммануила Канта.

На церемонии по случаю 300-летия со дня рождения Канта канцлер сказал, что агрессивная война России против Украины противоречит всем фундаментальным положениям философа. "У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта. Тем не менее, путинский режим по-прежнему стремится присвоить Канта и его работы практически любой ценой", - цитирует Шольца Zeit.

По его словам, идеи Канта о правах человека и человеческом достоинстве, а также его мысли о войне и мире не могут сочетаться с войной и с тем, что Путин практикует в своей стране. "Российские атаки и разрушения в Украине символизируют стремление к уничтожению, которое мало кто из нас в Европе XXI века считал бы возможным по своей чрезмерности", - добавил политик.

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Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Кант это "русский трофей, как и все в Калининградской области".

Что Путин говорил о философе:

В начале года Путин заявлял, что среди писателей-философов ему близки Николай Бердяев и Иммануил Кант.

Тем временем губернатор Калининградской области сказал, что немецкий философ "имеет прямое отношение" к агрессивной войне, которую его страна ведет против Украины.

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