74 судна: появился полный список теневого флота РФ

Только за прошедшие две недели российский теневой флот принес дополнительные 2,6 млрд евро на финансирование войны против Украины.

Россия активно наращивает мощности своего теневого флота, чтобы обеспечить транспортировку нефти несмотря на международные санкции. Об этом говорится в расследовании "Теневой флот РФ наращивает мощность, несмотря на санкции Запада: список судов".

Как отметил Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future, только за прошедшие две недели российский теневой флот принес дополнительные 2,6 млрд евро на финансирование войны против Украины.

"По меньшей мере, 21 из 72 танкеров, подпавших под санкции США, ЕС и Великобритании, с апреля 2024 года начали снова перевозить российскую нефть (Bloomberg). Большинство грузов с сырой нефтью направлялись в Китай, около трети доставили в Индию. Первые танкеры загружались в Новороссийске, однако последние грузы собирались почти во всех российских экспортных портах", - подчеркивает Амелин.

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Документы, оказавшиеся в распоряжении издания, содержат полный перечень судов, которые входят в теневой флот России.

Они свидетельствуют об использовании сложных схем маскировки собственности.

Большинство танкеров плавают под "удобными флагами" Панамы, Палау или Габона, что позволяет избегать международного регулирования. Некоторые суда регулярно меняют имена и регистрацию для сокрытия связей с РФ и снижения внимания со стороны регуляторных органов и страховщиков.

К примеру, одним из таких судов является танкер JUMBO (IMO 9290335) - типа Suezmax, способный перевозить большие объемы нефти. Судно ходит под флагом Габона. По информации VesselFinders, 14 октября 2024 года JUMBO прибыло на якорную стоянку в порту Саид (Египет) в 01:54 UTC, готовясь пройти Суэцкий канал. Однако дальнейший маршрут в системе AIS не указан, что может свидетельствовать о попытке скрыть конечный пункт назначения.

Если JUMBO пройдет Суэцкий канал, оно может доставить нефть в порты Красного моря, Персидского залива или Индийского океана. Если же танкер останется в Средиземном море, возможно посещение стратегически важных для России портов, например, Тартуса в Сирии, где размещается военно-морская база РФ.

JUMBO уже заходил в порты Усть-Луга в России и Сиди Керир в Египте, что подтверждает его роль в перевозке российской нефти. Эти маршруты демонстрируют, что танкер является частью сети теневого флота, который Россия активно использует для обхода санкций и обеспечения экспорта нефти.

Таких "теневых" танкеров в России немало, и их количество будет продолжать расти. Это свидетельствует о том, что существующих санкций недостаточно для полной блокады российского нефтяного экспорта.

Теневой флот России - последние новости

Согласно разведданным, собранным KSE, значительная часть этих судов принадлежит и управляется рядом подставных компаний в Индии, Маврикии, ОАЭ и других юрисдикциях. Известно, что эти компании в конечном итоге контролируются Тахиром Гараевым - основателем 2Rivers (ранее Coral Energy) - и Этибаром Эйюбом.

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