ЕС расширил санкции против Российской Федерации, а у США пока есть иллюзии, что Россию можно спасти (хотя Путин спасаться не хочет).

На фоне этого Соединенные Штаты конфликтуют с Европой, которая им критически нужна, чтобы выиграть торговую войну с Китаем, американские производители оружия начинают терять контракты... "Фокусы" с "отключением" украинских F-16, когда блокирование американской помощи Украине могло фактически заблокировать обновление программного обеспечения контейнера РЭБ AN/ALQ-131, заставили Европу задуматься, стоит ли ей покупать американское оружие, которое нужно для защиты от России. К примеру, Португалия уже отказывается покупать американские самолеты. Один борт F-35 стоит 125 миллионов, а американцы могут в любой момент его выключить...

Поэтому американцы уже начинают считать деньги и понимать, что спасательный круг для России - это, в первую очередь, о проблемах для США. То есть, до Соединенных Штатов понемногу будет доходить, что надо с этим заканчивать, ведь Россия им фактически ничего дать не может. Зато Европа для США - наиболее платежеспособная аудитория. И встреча в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций, а также немедленное возобновление помощи Украине после этого, лишь доказывает этот факт.

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Кстати, нам нужно вести переговоры не только с Правительством США, но и с производителями американского оружия. Должны идти непосредственно к ним и говорить, что готовы спасать их контракты, в том числе европейские. А как на это побудить Белый дом - не совсем наша проблема, мол, вы имеете доступ к новой администрации, имеете контакты и влияние, вот и решайте эту проблему...

Будут ли действенны американские нефтяные санкции против России, учитывая, что она обходила их (особенно в отношении нефти) с 2022 года? Здесь стоит обратить внимание на то, что нарушение санкционного режима было возможным, потому что для этого были лазейки. При Байдене действовал "зеленый переход" (комплексный процесс, включающий изменения в энергетической, транспортной и других отраслях экономики), поэтому американцы оставляли лазейку для россиян, чтобы те могли продолжить торговать нефтепродуктами (а доходы только усиливали российский ВПК). Но политика Трампа очень сильно отличается от политики Байдена. Трампу не нужна российская нефть. Поэтому РФ такие санкции могут быть очень болезненными. Ведь даже для стран ЕС будут проблемы в случае покупки российских нефтепродуктов.

Еще один плохой тренд для РФ - это падение цен на нефть. Трамп перезапускает американскую экономику, провоцирует мировой кризис. А мировой кризис автоматически ведет к падению цен на нефть.

И не стоит забывать, что санкции - не единственный инструмент воздействия на Россию. Наиболее действенная санкция - это удары по территории РФ. После наших успешных попаданий по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры, российский экспорт нефтепродуктов сократился на 13%.

Все это в комплексе - наши удары по России, ограничение лазеек для обхода нефтяных санкций и передача Украине достаточного количества оружия - будет влиять на РФ. В случае реализации такого сценария, хорошей развязки для россиян не останется. И придется не только садиться за стол переговоров, но и обсуждать не капитуляцию Украины, а совсем другие вопросы, в частности, когда выводить свои войска с наших территорий. А насколько это все реалистично? Вопрос только в том, когда окончательно проснутся США.

Тарас Загородний, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы