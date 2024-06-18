Госсекретарь США подчеркнул, что Украина продолжает бороться с РФ в Крыму и Черном море.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет право проводить военные действия во временно оккупированном Крыму для своей защиты.

"В последние недели мы работали над тем, чтобы ускорить поставки помощи на передовую, чтобы украинцы получили все необходимое для борьбы с продолжающейся российской агрессией. Конечно, роль играет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев, которые справляются с проблемами в Харькове и на востоке страны, но при необходимости продолжают бороться с Россией в Крыму, а также в Черном море", - подчеркнул он во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также он прокомментировал соглашение по безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Блинкен ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран сделают так же, чтобы укрепить поддержку для Украины.

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"Это является доказательством, четким доказательством того, что все наши партнеры с Украиной на долгосрочную перспективу. И если господин Путин рассчитывает на то, что он переживет Украину, переживет любого из нас, то он ошибается. Он ошибается. И опять же, я думаю, что вы увидите саммит, который еще больше подчеркнет это", - заверил он.

По его словам, украинская стратегия, реализацией которой занимаются США, демонстрирует эффективные результаты отражения российской агрессии.

"И это было сделано на удивление успешно, помня, что целью Путина с первого дня было стереть Украину с карты, положить конец ее существованию как независимой страны, присоединить ее к России. Это не удалось. Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на собственных ногах, в военном, экономическом, демократическом плане. И это именно то, что мы помогаем Украине сделать. И это является признаком успеха в будущем", - отметил госсекретарь США.

Саммит НАТО - что известно

Как писал УНИАН, 32 страны-члена НАТО соберутся 9-11 июля в Вашингтоне, чтобы отметить 75-ю годовщину создания Альянса. В целом саммит будет сосредоточен на строительстве оборонного производства и достижении плановых показателей оборонного бюджета из-за угроз со стороны РФ.

В то же время вице-премьер-министра Украины по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от саммита решений, которые "помогут существенно укрепить обороноспособность страны и ее способность противостоять российской агрессии, а также стать предохранителем от повторных нападений в будущем".

"Мы также ожидаем конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости", - подчеркнула она.

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