Деталей в МИД страны не сообщили.

Генеральный консул РФ в Алмате Евгений Бобров заявил, что в Казахстане наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка.

"В последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы, исключение предмета "Русский язык" из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения вызвало в обществе определенную обеспокоенность", - сказал он в интервью пропагандистскому ТАСС несколько дней назад.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сегодня сообщил, что Бобров 26 августа завершил свою дипломатическую миссию и покинул страну. Он не стал уточнять, что послужило причиной.

"У меня есть на руках данные министерства просвещения о том, какие школы на каком языке у нас преподают: из 7711 государственных школ, 3957 школ ведут обучение только на казахском языке, 1203 - на русском языке, а 2551 школа - на казахском и русском языке. При этом нет планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения", - цитирует его Радио Азаттык.

Выпады РФ в сторону Казахстана

Напомним, осенью на телеканале "Россия-1" один из "экспертов" заявил, что они должны "обратить внимание" на Казахстан после Украины. По его словам, в стране могут начаться "нацистские процессы".

А муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян назвал жителей Казахстана "неблагодарными братьями". "На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно", - сказал он.

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