По словам госсекретаря, это предстоит определить на переговорах.

Вопросы обеспечения безопасности Украины на долгосрочную перспективу можно решать только в будущем, после возможного выхода сторон на договоренности о прекращении огня. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи в канадской провинции Квебек.

"Ну, это предстоит определить на переговорах", - сказал он.

Рубио отвечал на просьбу пояснить, как могут выглядеть "мощные и вызывающие доверие договоренности в сфере безопасности", позволяющие Украине сдерживать возможные обновленные акты агрессии РФ и защищаться от них. За разработку таких договоренностей высказалась на нынешнем заседании в Канаде "Большая семерка".

Видео дня

"Разделите два аспекта: прекращение огня, условия для того, чтобы все прекратили друг в друга стрелять, и затем переход за стол переговоров, дабы окончательно положить конец войне", - отметил Рубио, добавив:

"В рамках этого второго этапа, разумеется, у каждой страны мира есть право на безопасность, право защищаться, охранять свою территорию. Это должно стать частью такого разговора".

Война в Украине - гарантии безопасности

Великобритания и Франция пытаются разработать план по обеспечению гарантий безопасности для Украины, в то время как Москва требует, чтобы военные силы Киева были значительно сокращены в рамках любого урегулирования.

Министры обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины на фоне американского отступления.

Вас также могут заинтересовать новости: