Речь идет об Очамчирской бухте.

Пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации на территории самопровозглашенной Абхазской Республики хотят запустить в 2024 году.

Об этом пишет российское пропагандистское агенство РИА Новости со ссылкой на Совет безопасности Абхазии. "Пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Абхазии может заработать уже в этом году, рассказали в абхазском Совбезе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре местные власти заявляли, что порт в Очамчирской бухте готов к использованию Россией.

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Напомним, в октябре самопровозглашенный "президент" непризнанной Абхазии Аслан Бжания дал интервью, в котором рассказал, что договорился с диктатором Путиным о создании российской военно-морской базы в Очамчирском районе, они подписали соответствующее соглашение.

Позже в Министерстве иностранных дел Грузии отреагировали на намерения оккупантов. Они назвали это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и провокацией, с помощью которой пытаются легитимизировать оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

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