Одесса стала первым финалистом Кубка Украины по баскетболу

Команда Олега Юшкина без проблем обыграла харьковский Политехник.

В Днепре завершился первый полуфинальный матч Финала четырех Кубка Украины по баскетболу, в котором Одесса противостояла харьковскому Политехнику и одесситы захватили преимущество практически со стартовых минут и ни на миг не дали повода сомневаться в своей победе.

Игра завершилась со счетом 89:73, сообщает официальный сайт соревнований.

Сразу после стартового вбрасывания обе команды дали понять, что настроены исключительно на победу. За меньше чем полторы минуты после старта матча на двоих команды исполнили шесть штрафных бросков после двух фолов фолов при выполнении дальних попыток. В целом же команды начали игру ровно и по очереди выходили в лидеры встречи. В середине первого периода счет был 9:9 после точного дальнего от Дэвиса. Но ближе к завершению четверти проблемы начались у команды Владимира Коваля.

Главный бомбардир команды Телджон Кромер получил три фола сразу в начале встречи. Ну а в одесситов под конец периода разыгрались легионеры: после дальних от Мэйси и Пирса разница перед второй десятиминуткою составила 8 баллов – 15:23.

На старте второго периода вышеупомянутый Кромер заработал уже четвертый фол и сел на скамейку запасных, чем одесситы стали активно пользоваться. Тем более что свой бросок нашел Мартин, который по итогам первой половины реализовал три из трех бросков с периметра. Разница в счете увеличивалась на глазах и только в концовке периода харьковчане смогли стабилизировать свою игру, но сократить отставание не удалось – 31:50.

На старте второй половины матча команде Владимира Коваля уже не было чего терять и наставник решил бросить к игре своего лидера – Телджона Кромера. Но пользу от этого, к сожалению, была минимальной. Одесситы продолжили доминировать благодаря хорошему проценту попаданий с периметра. В третьем периоде хорошо поработал молодой Эрнесто Ткачук, который попал практически два подряд трехочковых и в очередной раз нокаутировал соперников.

В последнем периоде харьковчане снова попытались организовать рывок, что им наконец и удалось, но разница в счете была уже слишком большой, а времени было слишком мало. 73:89 – Одесса в Финале.

Кубок Украины. Финал четырех

Полуфинал

БК «Политехник» - БК «Одесса» - 73:89 (15:23, 16:27, 12:22, 30:17 )

П: Грэм – 20оч, 10пб; Дэвис – 18оч; Кромер – 11оч.

В: Мартин – 20оч; Пустозвонов – 18оч;Шеляков – 13оч, 7пб.