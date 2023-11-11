У Дмитрия Лубинца не исключают, что это может быть очередным вбросом агрессора, но обещают реагировать, если информация подтвердится.

Представитель украинского омбудсмена в секторе безопасности и обороны Александр Кононенко прокомментировал информацию о создании так называемого батальона им. Богдана Хмельницкого, который россияне сформировали из украинских военнопленных.

Так, в эфире "Громадського радио" Кононенко отметил, что пока информация еще не имеет подтверждения, требует изучения, но Украина готова реагировать, если действительно украинских военнопленных заставляют воевать против своих собратьев.

По его словам, это не новость, потому что россияне уже не однократно в течение последнего года сообщали о создании такого формирования и только 7 ноября впервые были показаны видеокадры, где наши военнослужащие принимали якобы военную присягу.

Видео дня

"Но что важно. В соответствии со ст. 130 третьей Женевской конвенции, серьезным нарушением считается принуждение военнопленного к службе в Вооруженных силах вражеского государства. И это достаточно серьезное нарушение, которое приравнивается к умышленному убийству, пыткам, или бесчеловечному обращению, в частности, проведению биологических экспериментов. Это к весу того, что пытается делать на сегодняшний день агрессор. Безусловно, если такие факты будут подтверждены, то мы будем реагировать, будем информировать соответствующие международные правовые учреждения и организации. И этот факт не оставим без внимания", — отметил Кононенко.

Отвечая на вопрос, Может ли это быть очередным информационным "вбросом" россиян представитель омбудсмена отметил, что пока нет подтвержденных фактов, что среди тех людей на видео, кто давал присягу, есть украинские военные, которые были взяты в плен россиянами.

"Фактически после 7 ноября мы впервые увидели лица якобы украинских военнослужащих, которых нужно идентифицировать и сказать, действительно ли это военнопленные бывшие или нет. Но это уже вопрос не офиса уполномоченного, а соответствующих правоохранительных структур...по меньшей мере, если хотя бы кто-то один из военнослужащих будет идентифицирован, то можно уже будет говорить о каком-то совпадении. Но здесь следует предостеречь, потому что мы четко понимаем под каким принуждением военнослужащие, в целом наши граждане находятся, находясь в руках россиян. Поэтому даже к таким видео мы относимся очень осторожно", - подчеркнул Кононенко.

По его словам, после появления видео украинская сторона направила информацию, в частности, в Международный Красный Крест.

Создание батальона "Богдан Хмельницкий" - что известно

На днях американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские государственные пропагандистские СМИ информировал, что в ближайшее время в Украине будет развернут российский батальон, состоящий из украинских военнопленных.

В отчете ISW говорилось, что 7 ноября солдаты батальона "Богдан Хмельницкий" приняли присягу на верность России и вскоре будут развернуты в Украине. Батальон будет действовать в составе формирования "Каскад" "ДНР", что свидетельствует о том, что военнопленные будут развернуты в районе границы Донецко-Запорожской области.

Аналитики отметили, что украинцев заставили пойти на службу к врагу, что является явным нарушением Женевской конвенции. Она предусматривает, что "ни один военнопленный никогда не может быть отправлен в зону боевых действий" и не должен "приниматься на работу, которая носит вредный для здоровья или опасный характер".

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