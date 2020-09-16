Песков заявил, что Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В Кремле заявили, что президент Александр Лукашенко - легитимный президент Беларуси и ему не нужны гарантии безопасности со стороны его главной оппонентки на выборах Светланы Тихановской.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Беларуси», - сказал Песков.

Сегодня экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская заявила, что готова предоставить Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно покинет свой пост.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Роман Цимбалюк