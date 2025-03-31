Также Фицо отреагировал на обвинения оппозиции в том, что он не попытался решить проблему американских пошлин во время своего визита в США.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ругала его по телефону за переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает TA3.

"Урсула меня ужасно, ужасно ругала. Она говорила: "Роберт, что ты наделал, зачем ты вообще вел такие переговоры с Трампом?" Она полчаса меня ругала, говорила, что я полный идиот", - рассказал он журналистам.

По словам Фицо, фон дер Ляйен якобы была недовольна тем, что он не пытался договориться с Трампом об отмене пошлин для всего мира.

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В издании напомнили, что уже 2 апреля Трамп введет тарифы на импорт всех товаров и услуг со многих стран. Фицо поделился, что больше всего пошлины затронут автомобильную промышленность Словакии.

"Эти тарифы будут иметь три уровня. Первый заключается в том, что все страны-члены Европейского Союза будут обременены новыми тарифами на все товары и услуги, затем будет второй уровень, который затронет различные стандарты, которые могут в некоторой степени осложнить экспорт продукции из Европы в США. Тарифная политика США будет особенно важна для Словакии, когда речь идет об автомобилях, фармацевтической промышленности и полупроводниках", - добавил премьер-министр Словакии.

Кроме того, Фицо отреагировал на обвинения оппозиции в том, что он не попытался решить проблему американских пошлин во время своего визита в США. Словацкий премьер сравнил себя с другими мировыми лидерами.

"Я не чувствую себя таким же сильным, как президент Франции или президент Китая", - сказал он.

Торговая война Трампа - другие новости

Ранее в Японии заявили, что рассматривают "все возможные варианты" ответа на 25%-ые пошлины президента США Дональда Трампа на импорт автомобилей. Также Южная Корея разрабатывает комплекс мер поддержки автопроизводителей.

Кроме того, Трамп угрожал странам огромными пошлинами из-за Венесуэлы. Американский лидер объявил, что Соединенные Штаты введут так называемый "вторичный тариф" на Венесуэлу.

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