Американский президент отметил, что можно было бы договориться.

Президент Владимир Зеленский "не должен был допустить этой войны" в Украине.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на телевидении, передает NBC News. "Он (Зеленский - ред.) не должен был допустить этой войны".

"Зеленский - не ангел. Он борется с гораздо большим субъектом, более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить логоворенность", - высказал мнение Трамп.

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Трамп и война в Украине

За несколько дней до инаугурации Трамп заявил, что началась подготовка к его встрече с российским диктатором Путиным. Он намерен обсудить с ним окончание войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что надеется на помощь Китая в завершении войны РФ против Украины. "Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и РФ. Я упомянул об этом во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить конец этому", - сказал президент США.

До этого Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК, и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров нефти, должна снизить цены. По его словам, его усилия по урегулированию войны России против Украины "находятся в процессе".

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