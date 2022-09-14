Речь идет о двух военных объектах, которые РФ использует "на безвозмездной основе".

Россия продлила срок размещения своих военных объектов в Беларуси на 25 лет.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Госдума РФ ратифицировала протоколы о продлении сроков использования российских военных объектов на территории Беларуси. Ранее еще в марте 2022 года эти протоколы были ратифицированы самопровозглашенной властью Беларуси.

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Речь идет о двух военных объектах, которые РФ использует "на безвозмездной основе":

радиотехнический узел "Барановичи", 70М6 "Волга" - стационарная радиолокационная станция, элемент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Используется для обнаружения запуска и сопровождения баллистических ракет и космических объектов.

43-й узел связи ВМФ России "Вилейка", радиостанция "Антей" - узел связи, что обеспечивает прямую и обратную связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. Это из нескольких подобных радиостанций единой глобальной постоянно действующей системы связи ВМФ РФ.

Как отмечают журналисты, продление срока размещения носит чисто технический характер, поскольку срок действия аренды обвох объектов истек 30 мая 2021 года.

Напомним, что Александр Лукашенко разрешил российскому диктатору Владимиру Путину осуществлять вторжение в Украину с территории Беларуси. С 24 февраля россияне наносят удары по Украине с территории соседнего государства.

При этом существуют риски наступления со стороны Беларуси и присоединения белорусских военных к преступной войне против Украины. Тем более Беларусь проводит демонстративные учения вблизи границ. Так, 9 сентября на территории Беларуси начались военные учения, во время которых планируют отработать "освобождение захваченных территорий".

Перед тем в Беларуси продолжались другие военные учения, в том числе совместные с россиянами. 9 сентября стало известно, что Лукашенко продолжил обучение войск Беларуси минимум до 17 сентября.

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