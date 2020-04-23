Расстреляли или обезглавили: исламистские экстремисты убили 52 человека в Мозамбике

В последние недели экстремисты усилили нападения на регион.

Члены экстремистской исламистской группировки убили 52 человека в одной из деревень в округе Майдумбе африканского государстве Мозамбик. Причиной стало то, что жители деревни не захотели присоединиться к боевикам.

Читайте такжеПри атаке исламистов на военную базу в Кении погибли трое американцевОб этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что исламисты расстреляли или обезглавили жертв. Все погибшие были молодыми людьми. Атака произошла более двух недель назад, но подробности стали известны только сейчас.

По данным издания, в последние недели экстремисты усилили нападения на регион – они захватывают госучреждения, блокируют дороги, на какое-то время поднимали свой флаг над одной из провинций. Правоохранители с трудом им противостоят, так как они плохо подготовлены и оснащены.

Также сообщается, что по меньшей мере 150 наемников, связанных с частной военной компанией «Вагнера», работали в нескольких африканских государствах в прошлом году, однако были вынуждены уйти оттуда из-за «потерь».

Ранее УНИАН сообщал, как в начале марта «Исламское государство» совершило теракт в столице Афганистана.