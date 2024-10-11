Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, лезгину по национальности, Сулейману Керимову. Причина мести - якобы заказное убийство Кадырова. Реальная причина - как будет поделена компания Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов в РФ. Дело в том, что Керимов в свое время прямо намекнул, что эту компанию ему пообещал лично Путин. А это значит, что решение этого вопроса было прямой гарантией Путина.

Недавняя перестрелка в центре Москвы, когда чеченцы убили двух охранников-ингушей, не привела ни к каким межэтническим столкновениям. Более того, после этих событий состоялась встреча "старейшин" ингушей и чеченцев (возглавлял Делимханов).

Суть этой встречи свелась к обвинениям ингушей в нарушениях шариата и к ритуальным заявлениям о мире. Проще говоря, Кадыров уже тогда переводил бандитские разборки в русло мусульманского права. Поэтому нынешнее заявление о кровной мести - это попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым.

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Глава Чечни демонстрирует окружению и российским элитам, что он не может проиграть, даже если он противостоит Путину. Просто так сдаться - означает, что дальше роль чеченцев в "охранном бизнесе" по всей России будет падать.

В этом смысле надо отдать должное Кадырову: он нашел формат, который не прямо подставляет Путина. Ведь он апеллирует не исключительно к понятийным вещам, а заворачивает их в традиционные проторелигиозные конструкции. И, тем самым, выводит из-под прямого обвинения Путина.

Конечно, с точки зрения императора, все эти кадыровские конструкции являются все-таки ультиматумом. И Путин прекрасно понимает, что все ждут его реакции. Также все знают стиль Путина, который тянет время, прежде чем что-то решать. Но стоит напомнить: элиты только начали забывать, как Путин, дав слово не убивать, убил Пригожина. И тут есть новая история - Путин пообещал Wildberries Керимову и (не)может защитить его. Путин должен одновременно защитить Керимова и "удовлетворить" Кадырова.

Собственно от того, как он поступит, будет зависеть его репутация как императора - человека, который решает все, не оглядываясь на условности. Раньше в таких случаях он всегда наказывал обоих. Правда, степень наказания была разная. Классический пример: судебный процесс Сечин против Улюкаева. Улюкаева посадили, Сечин остался руководителем Роснефти, но потерял влияния.

Однако сейчас ситуация более сложная. Путин не может не наказать Кадырова, но как это сделать без потерь статус-кво в Чечне - непонятно. Поэтому это - начало сериала. Долгого, но который обязательно завершится либо потерей влияния Кадырова, либо повторениями демаршей от ряда менее влиятельных, но не менее наглых игроков. Во многом это повторение 90-х, только на новом этапе развития и при более сильном, но и более коррумпированном государстве.

И напоследок, есть еще один важный аспект. После того, как Патрушева понизили в статусе, в России исчез институт "координатора" силовиков, и теперь все они напрямую подчиняются Путину. А это значит, они координируются спорадически и ситуативно. Такая свобода действий должна со временем привести к определенным дисбалансам в репрессивной (в отношении экономических, а не политических игроков) системе.

Вадим Денисенко, политолог