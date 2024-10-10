Он уверяет, что его хотели убить.

Глава Чени Рамзан Кадыров объявил кровную месть российскому олигарху Сулейману Керимову, обвинив его и двоих депутатов Госдумы в подготовке к его убийству.

Как сообщают Кавказ.Реалии, в ходе совещания с силовиками Кадыров сказал, что перестрелка возле офиса маркетплейса Wildberries в Москве привела к травле кадыровцев в сети. Кроме того, у него есть свидетели "заказа" его убийства Керимовым, Бекханом Барахоевым и Ризваном Курбановым:

"Я молчал об этом. Но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову и Курбанову, если они не докажут мне свою непричастность к этому. Почему? Потому что я - кавказец, я - чеченец. Я всегда возвращаю свое домой".

Также Кадыров сказал, что родственники одного из убитых в Москве охранников объявили ему кровную месть, поэтому теперь они должны "сделать все по традициям", а он "подумает, что с ними делать".

Стрельба возле офиса Wildberries

18 сентября гендиректор российского маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата компании.

Конфликт возле здания перерос в стрельбу, в результате которой погибли два охранника, еще семь человек пострадали. СМИ сообщали, что в конфликте принимали участие чеченские силовики.

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