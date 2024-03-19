Министр обороны США упомянул о дополнительной помощи для Украины, которую до сих пор не могут одобрить в Конгрессе США.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин выражает надежду, что Конгресс Соединенных Штатов Америки вскоре одобрит дополнительную поддержку для Украины, потому что российские захватнические силы получают постепенные продвижения на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

В частности, у него спросили, насколько велик риск, что россиянам удастся прорвать фронт, учитывая нехватку снарядов у Вооруженных сил Украины.

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"Относительно потенциального российского прорыва, на поле боя мы видим ряд постепенных достижений у россиян", - сказал Остин.

В то же время, как отметил глава Пентагона, эти достижения россиянам даются значительной ценой в потере личного состава и техники.

При этом, по его словам, во время контактов с украинскими коллегами, он услышал, что в Украине "чувствуют себя уверенными в их способности оборонять их суверенную территорию и удерживать линию".

"Конечно, им нужны снаряды, им нужна поддержка, чтобы продолжать иметь способность делать это", - подчеркнул Остин.

В этой связи, министр обороны США вспомнил о дополнительной помощи для Украины, которую до сих пор не могут одобрить в Конгрессе США.

"Мы, конечно, будем надеяться увидеть, что вскоре эта дополнительная помощь будет одобрена. Я продолжаю видеть широкую поддержку в обеих палатах Конгресса для Украины. Поэтому, я оптимистичен, что мы увидим определенные действия для продвижения дальше. Но, опять же, это то, что вы не можете абсолютно предсказать, и мы продолжаем работать тесно с Конгрессом и нашими международными партнерами, чтобы обеспечить, что Украина будет получать поддержку, в которой нуждается", - подчеркнул Остин.

Он подчеркнул, что США не сами поддерживают Украину. На заседание "Рамштайн-20" прибыли представители около 50 стран для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением помощи по безопасности для Украины.

"На этой встрече я продолжал слышать о единстве и решимости, и об усилиях по поиску путей для продолжения обеспечения этой поддержки. Поэтому, мы видим, что союзники и партнеры активизируются, но поддержка от Соединенных Штатов очень и очень важна", - подчеркнул Остин.

Помощь Украине от США - детали

Во вторник, 19 марта, Палата представителей Конгресса США возвращается в Вашингтон с насущным вопросом предоставления военной помощи Украине, но без формального дедлайна и без четкой стратегии.

У ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы и из-за этого они вынуждены отходить. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

"У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Оккупанты продолжают давить в западном направлении. Им украинцам нужна поддержка и она нужна сейчас", - отметил Кирби.

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