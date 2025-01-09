Также был создан "цифровой двойник" демоверсии Proteus для помощи в дальнейшей разработке.

Британское отделение авиастроительной компании Leonardo показало концепт морского беспилотного вертолета Proteus. Как сообщили в пресс-службе компании, Proteus разрабатывается в кооперации Leonardo, Королевского Военно-морского флота и британского Министерства обороны.

"Его разработка поддерживает стратегию трансформации морской авиации Королевского флота, которая охватывает эволюцию морской авиации до 2040 года", - говорится в сообщении.

Разработчики предполагают, что конструкция Proteus продемонстрирует жизнеспособность больших беспилотных летательных аппаратов в морской среде и будет функционировать в качестве испытательного "стенда" для разработки и демонстрации автономных возможностей.

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Уникальной особенностью конструкции Proteus в компании назвали модульный отсек для полезной нагрузки.

"Возможность подключать определенные полезные нагрузки для различных миссий направлена ​​на то, чтобы предоставить командирам на местах широкий спектр опций из одного типа самолета. Это полезно как с точки зрения эксплуатации, так и обеспечивает соотношение цены и качества, избегая необходимости покупать и обслуживать несколько различных парков самолетов", - объяснили в компании.

Кроме того, указывается, что был создан "цифровой двойник" демоверсии Proteus для помощи в разработке.

"Использование цифрового двойника, алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в синтетической среде позволяет Leonardo тестировать, модифицировать и доказывать возможности без необходимости проведения испытаний реальных самолетов, тем самым снижая затраты и значительно ускоряя разработку по сравнению с традиционными программами винтокрылых машин", - добавили в компании.

Также сообщается, что в производстве вертолетов Leonardo экспериментирует с применением новых цифровых технологий, включая аддитивное производство слоев (3D-печать) и использование экономически эффективных композитных материалов с низкой температурой отверждения, которые требуют меньше этапов производства деталей.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в США тестируют роботизированный вертолет UH-72B Lakota компании Airbus US Space & Defense. Он способен доставлять двухтонный груз без пилота.

Сообщалось, что вертолет создан на базе платформы H145/UH-72, преобладающего легкого двухдвигательного вертолета в мире. Также вертолет оснащен MOSA, цифровой магистралью и доступным SWAP для расширения возможностей.

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