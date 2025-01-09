Британское отделение авиастроительной компании Leonardo показало концепт морского беспилотного вертолета Proteus. Как сообщили в пресс-службе компании, Proteus разрабатывается в кооперации Leonardo, Королевского Военно-морского флота и британского Министерства обороны.
"Его разработка поддерживает стратегию трансформации морской авиации Королевского флота, которая охватывает эволюцию морской авиации до 2040 года", - говорится в сообщении.
Разработчики предполагают, что конструкция Proteus продемонстрирует жизнеспособность больших беспилотных летательных аппаратов в морской среде и будет функционировать в качестве испытательного "стенда" для разработки и демонстрации автономных возможностей.
Уникальной особенностью конструкции Proteus в компании назвали модульный отсек для полезной нагрузки.
"Возможность подключать определенные полезные нагрузки для различных миссий направлена на то, чтобы предоставить командирам на местах широкий спектр опций из одного типа самолета. Это полезно как с точки зрения эксплуатации, так и обеспечивает соотношение цены и качества, избегая необходимости покупать и обслуживать несколько различных парков самолетов", - объяснили в компании.
Кроме того, указывается, что был создан "цифровой двойник" демоверсии Proteus для помощи в разработке.
"Использование цифрового двойника, алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в синтетической среде позволяет Leonardo тестировать, модифицировать и доказывать возможности без необходимости проведения испытаний реальных самолетов, тем самым снижая затраты и значительно ускоряя разработку по сравнению с традиционными программами винтокрылых машин", - добавили в компании.
Также сообщается, что в производстве вертолетов Leonardo экспериментирует с применением новых цифровых технологий, включая аддитивное производство слоев (3D-печать) и использование экономически эффективных композитных материалов с низкой температурой отверждения, которые требуют меньше этапов производства деталей.
Напомним, ранее УНИАН писал, что в США тестируют роботизированный вертолет UH-72B Lakota компании Airbus US Space & Defense. Он способен доставлять двухтонный груз без пилота.
Сообщалось, что вертолет создан на базе платформы H145/UH-72, преобладающего легкого двухдвигательного вертолета в мире. Также вертолет оснащен MOSA, цифровой магистралью и доступным SWAP для расширения возможностей.