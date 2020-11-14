В Тбилиси у здания парламента Грузии в центре города проходит массовая акция протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
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Как сообщает "Эхо Кавказа", среди протестующих - члены и сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты. К митингу присоединились жители регионов Грузии, в нём участвуют несколько тысяч человек.
Протестующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания, назначения новой избирательной администрации.
Выборы в грузинский парламент состоялись 31 октября, по официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция, ведущая сила которой - Единое национальное движение бывшего президента Михаила Саакашвили - называет голосование сфальсифицированным. "Грузинская мечта" и оппозиция начали переговоры о решении сложившегося политического кризиса при посредничестве США и ЕС.
Тем не менее в организации митинга приняли участия почти все оппозиционные партии - и те, кто по итогам выборов проходят в парламент, и те, кто набрал менее необходимого для этого одного процента голосов.
Что этому предшествовало
- Сегодняшний митинг в Тбилиси - четвёртая масштабная акция протеста после выборов.
- 8 ноября протестующие отправились с проспекта Руставели в центре города к зданию ЦИК. Там для разгона манифестантов полиция применила водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.
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