Среди протестующих - члены и сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты.

В Тбилиси у здания парламента Грузии в центре города проходит массовая акция протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.

Читайте такжеВ Беларуси с начала протестов были задержаны почти 26 тысяч человек

Как сообщает "Эхо Кавказа", среди протестующих - члены и сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты. К митингу присоединились жители регионов Грузии, в нём участвуют несколько тысяч человек.

Протестующие требуют отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания, назначения новой избирательной администрации.

Выборы в грузинский парламент состоялись 31 октября, по официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция, ведущая сила которой - Единое национальное движение бывшего президента Михаила Саакашвили - называет голосование сфальсифицированным. "Грузинская мечта" и оппозиция начали переговоры о решении сложившегося политического кризиса при посредничестве США и ЕС.

Тем не менее в организации митинга приняли участия почти все оппозиционные партии - и те, кто по итогам выборов проходят в парламент, и те, кто набрал менее необходимого для этого одного процента голосов.

Что этому предшествовало

Сегодняшний митинг в Тбилиси - четвёртая масштабная акция протеста после выборов.

8 ноября протестующие отправились с проспекта Руставели в центре города к зданию ЦИК. Там для разгона манифестантов полиция применила водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская