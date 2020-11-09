Силовики задержали в Тбилиси 19 человек.

В Тбилиси сторонники оппозиции 8 октября вышли на митинг против результатов парламентских выборов. Акция под зданием ЦИК переросла в насильственную стычку, в которой пострадали около 20 человек.

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Как заявили в МВД Грузии, протестующие в ходе митингов 8 ноября неоднократно нарушали закон и выходили за рамки права на свободу собраний. Протестующие якобы прорвали полицейский кордон, бросали в полицию камни и пытались попасть в здание ЦИК.

Полиция применила против протестующих водомет и спецсредства. По данным правоохранителей, в ходе беспорядков пострадали 14 сотрудников полиции, 3 журналиста и до 10 протестующих. Некоторые пострадавшие получили медпомощь на месте, но некоторые госпитализированы.

В ходе акций 8 ноября силовики задержали 19 человек.

Выборы в Грузии: что известно

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок «Единое национальное движение – объединенная оппозиция Сила в единстве» (ЕНД), получил 27,14 процента.

Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах – в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.

Второй тур состоится, предположительно, 21 ноября.

Накануне сторонники грузинской оппозиции вышли на акцию протеста в Тбилиси, которая переросла в стычку с полицией.

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Автор: Дмитрий Захаров